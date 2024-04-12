Глава Халк Маслахаты Туркменистана поздравил космонавта Олега Кононенко

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов направил Герою Туркменистана и Российской Федерации, инструктору-космонавту-испытателю, командиру отряда космонавтов Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Олегу Кононенко искренние поздравления по случаю Дня космонавтики, сообщает TDH.

«Являясь представителем благородной профессии, Вы последовательно вносите вклад в развитие современной науки, которая способна улучшить жизнь всего человечества», – отметил в своём послании Национальный Лидер туркменского народа.

Гурбангулы Бердымухамедов от всей души пожелал космонавту крепкого здоровья, бодрости духа, счастья и удачи в покорении новых просторов таинственного космоса.