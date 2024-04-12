В Ереване прошли переговоры по вопросам туркмено-армянского сотрудничества

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В ходе встречи посла Туркменистана в Армении Мухамметгелди Аязова и руководителя Аппарата премьер-министра республики Араика Арутюняна была рассмотрена возможность активизации культурно-гуманитарных связей.

В этой связи, М.Аязов рассказал о запланированных в этом году в Туркменистане и за рубежом мероприятиях в честь 300-летнего юбилея выдающегося туркменского поэта, мыслителя и философа Махтумкули Фраги, сообщает МИЦ.

Стороны также обсудили перспективы развития торговых отношений между двумя странами за счет использования транспортно-логистического потенциала Туркменистана, отмечает источник.