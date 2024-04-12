В Ашхабаде с большим успехом прошел концерт оркестра Тахира Атаева «Итальянские каникулы»

Концерт оркестра Тахира Атаева «Итальянские каникулы» с большим успехом прошел в Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули.

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», поклонники оркестра заметили, что каждый концерт коллектива — это путешествие по лучшим произведениям зарубежных композиторов.

В этот раз зрители были приглашены на родину непревзойденного Энрике Карузо. Знаменитую песню известного тенора исполнил основной солист концерта Бегенч Мошшиев.

Со сцены также прозвучали знакомые хиты The Ecstasy of Gold, Felicita, Mamma mia, Luna, гимн итальянский партизан Bella, ciao, а также такие шедевры, как музыка из кинофильмов «Крестный отец», «Хороший, плохой, злой» и другие.

Завершился концерт песней Sara perche ti amo, которую исполнили Бегенч Мошшиев, студентка консерватории Дуньягозель Бегалиева и саксофонист Ширхан Батыров.

На бис Бегенч Мошшиев исполнил Bella, ciao. Публика в такт аплодировали певцу, а некоторые даже подпевали, отмечает источник.

Поблагодарив публику за теплый прием, Тахир Атаев пригласил всех на очередной концерт «Письма с фронта», который запланирован на 10 мая.