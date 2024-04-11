Школьница из Туркменистана приняла участие в деловой игре «Парламентская модель МГИМО»

Анна Орлова, ученица 11 класса Совместной туркмено-российской общеобразовательной школы имени А.С. Пушкина, стала единственной школьницей из стран СНГ, прошедшей в финальный очный этап всероссийского проекта «Парламентская модель МГИМО», сообщает МИЦ.

В этом году в мероприятии приняли участие около 1500 человек из разных городов России и зарубежных стран. Торжественное закрытие IV Парламентской модели 2023/24 состоялось 5 апреля.

Участники проекта в течение четырех дней работали в 13 профильных комитетах по актуальным социально-экономическим и политико-правовым вопросам. Их деятельность курировали эксперты из числа профессорско-преподавательского состава МГИМО, а также общественные и государственные деятели.

Проект проводился в два этапа. На первом, заочном, участники прослушали онлайн-лекции известных парламентариев и государственных деятелей, после чего успешно прошли тестирование. Только лучшие были допущены ко второму, очному этапу, который проходил в формате студенческого делового семинара. Здесь ребята в течение 5 дней моделировали работу парламента, разрабатывая законопроекты по актуальным вопросам.

Анна Орлова состояла в комитете по безопасности и противодействию коррупции, где рассматривалась тема противодействия отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма посредством виртуальных активов. Совместная работа над законопроектом позволила участникам глубже изучить эту проблему.

Отметим, что «Парламентская модель МГИМО» – уникальная возможность для молодежи погрузиться в законотворческий процесс и приобрести ценный опыт.