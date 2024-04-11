Туркменистан расширяет научную деятельность в области передовых технологий

С открытием нового научно-технологического центра «Огузхан» при Инженерно-технологическом университете имени Огузхана значительно активизировалась и расширилась научно-исследовательская деятельность вуза в области передовых технологий, пишет издание «Туркменистан: Золотой век».

На базе центра, созданного при поддержке профильных министерств в рамках Национальной программы социально-экономического развития Туркменистана до 2052 года, получили новый импульс изыскания в сферах нано-, био- и экотехнологий, «умных» технологий, электроники и IT-индустрии.

В фокусе внимания специалистов центра — разработки в области цифровой экономики, искусственного интеллекта, нейронных сетей и кибербезопасности. Их труды откроют новые горизонты для коммерциализации научных достижений и инновационных решений в бизнесе и на производстве.

Работа центра «Огузхан» позволит значительно расширить исследовательские возможности университета по созданию программных продуктов, электронных образовательных ресурсов и другого цифрового контента для различных отраслей экономики.

Ученые получат дополнительные инструменты для изучения перспективных направлений и ускоренной разработки инноваций, востребованных в промышленности и способных обеспечить импортозамещение.