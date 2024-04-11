Туркменистан откроет парад национальных дней стран-участниц ЭКСПО-2025 в Осаке

Национальный день Туркменистана на ЭКСПО-2025 в Осаке запланирован на 14 апреля 2025 года, а именно на следующий день после открытия Всемирной выставки. Об этом сообщает издание Orient.

График национальных дней, которые будут проводиться странами-участницами ЭКСПО-2025, был обнародован на днях Японской выставочной ассоциацией — организатором Expo 2025 Osaka, Kansai.

Эта масштабная выставка будет работать в течение полугода. В ее рамках состоится 101 национальный день различных стран из заявленных 161. Темой Expo 2025 в Осаке выбрана: «Создание общества будущего для нашей жизни»

Согласно обнародованному графику Туркменистан откроет парад национальных дней на Всемирной выставке в Японии. 14 апреля 2025 года выставочный павильон страны будет особенно оживлен: будут приглашены почетные гости, организованы тематические экспозиции, проведены культурные мероприятия.

Напомним, что Туркменистан первым установил флаг на территории ЭКСПО-2025.