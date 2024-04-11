Посольство Индии в Туркменистане объявило о вакансии

Посольство Индии в Туркменистане приглашает заинтересованных кандидатов подать заявки на должность помощника по маркетингу. Ниже указаны требования к кандидатам:

Квалификация:

Возраст: от 25 до 35 лет

Образование: высшее, желательно в области маркетинга

Языки: свободное владение туркменским, русским и английским языками (чтение, письмо, разговорная речь)

Опыт:

Предыдущий опыт работы в иностранных миссиях или маркетинговых агентствах будет преимуществом

Навыки:

Хорошее знание основных офисных программ (Word, Excel, PowerPoint и др.)

Для подачи заявки необходимо отправить резюме с указанием опыта работы и образования в Посольство Индии в Ашхабаде по адресу:

Международный Бизнес Центр, ул. Ю. Эмре 1, Мир 2/1, почтовый ящик №80, Ашхабад – 744017, Туркменистан.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 456152, 456153 или по электронной почте: hoc.ashgabat@mea.gov.in / admn.ashgabat@mea.gov.in в рабочие дни с 09:30 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

Крайний срок подачи заявок: 24 апреля.