Певицы из США провели мастер-класс для туркменской молодежи

Фото: ТЗВ

Вокалистки группы из США Pipeline Vocal Project, прибывшие в Туркменистан в рамках проекта «Американская музыка за рубежом: концерт а капелла», провели мастер-класс для учащихся Туркменской государственной специальной музыкальной школы им. Д. Овезова.

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», Адриана Латонио, Молли Диени и Лиза Хокинс познакомились с молодыми туркменскими талантами и обменялись профессиональным опытом.

Опытные исполнительницы продемонстрировали студентам уверенное владение голосом, а также ознакомили с различными техниками быстрого разогрева голосовых связок.

Напомним, что впереди — концертные выступления Pipeline Vocal Project перед публикой Дашогуза и Ашхабада, которые предполагают совместные номера с учащимися Дашогузской специальной школы искусств им. Махтумкули Гарлыева и Туркменской государственной специальной музыкальной школы им. Д. Овезова. Помимо основной музыкальной программы, со сцены прозвучат известные песни на стихи Махтумкули Фраги.

С зарубежными артистами будут исполнены два известных музыкальных произведения Вели Ахмедова Gözüm düşdi и Тürkmeniň.

Репетируя вокальные партии на туркменском языке, иностранные артистки проявили высокую заинтересованность и отличные лингвистические способности. А совместная практика подарила всем участникам ожидающихся выступлений множество ярких эмоций.