Гурбангулы Бердымухамедов провел телефонный разговор с Президентом Турции

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел телефонную беседу с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает TDH.

В ходе телефонного разговора председатель Халк Маслахаты отметил, что для Туркменистана Турецкая Республика является одним из давних и надёжных партнёров, дружественные и братские отношения с которым в настоящее время обогащаются новым содержанием.

В этой связи Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул, что с теплотой вспоминает встречи и переговоры, состоявшиеся в рамках его недавнего визита в Турецкую Республику в целях участия в третьем Анталийском дипломатическом форуме.

Пользуясь случаем, Президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что 15-е заседание Совета старейшин Организации тюркских государств под председательством Гурбангулы Бердымухамедова было проведено на высоком уровне, и подчеркнул большую заинтересованность Туркменистана в сотрудничестве с этой организацией, выразив в этой связи признательность Национальному Лидеру туркменского народа.

Собеседники с удовлетворением констатировали нарастающую динамику межгосударственных отношений и обменялись мнениями о приоритетах многопланового партнёрства, носящего долгосрочный стратегический характер. Также отмечалось, что языковая, культурная и духовная общность двух братских народов способствует развитию двусторонних связей.

В завершение телефонного разговора Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган ещё раз выразили друг другу пожелания крепкого здоровья, счастья, и чтобы все молитвы и посты были приняты Всевышним, а двум братским народам – мира, благополучия и процветания.