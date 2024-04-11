В туркменской консерватории прошла Творческая неделя кафедры истории музыки

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В год, объявленный в Туркменистане годом «Кладезь разума Махтумкули Фраги», кафедры Туркменской национальной консерватории Туркменистана имени М. Кулиевой проводят Творческие недели.

Кафедра истории музыки провела свою Творческую неделю, начав её с презентации монографии старшего преподавателя Лейлы Бабаевой «Образ Махтумкули в творчестве туркменских композиторов». Об этом сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Также в Малом зале состоялась лекция-концерт. Лекцию провела Лейла Бабаева. Уже несколько веков, отметила она, произведения Махтумкули вдохновляют лучших туркменских музыкантов. Около половины стихов из репертуара бахши принадлежат Махтумкули. Знаменитый интерпретатор творчества Махтумкули – народный бахши Сахи Джепбаров. Ему также принадлежат произведения, посвященные Махтумкули Фраги, в числе которых «Посвящение поэтам».

Далее выступили студенты и преподаватели консерватории. Были исполнены хоровое сочинение Данатара Овезова «Baglar heý», романсы Чары Нурымова Armanym galdy, Керима Джумакулиева Aýryldym, Хыдыра Алланурова Näme sen, Вели Ахмедова Bu gün.

В фойе консерватории была развернута выставка книг и картин, посвященная Махтумкули, отмечает источник.