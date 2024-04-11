В Ашхабаде состоялось заседание проектного совета Аппарата Омбудсмена и ПРООН

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В Ашхабаде состоялось заседание проектного совета Аппарата Омбудсмена Туркменистана и Представительства Программы развития ООН в стране.

Во встрече приняли участие Уполномоченный по правам человека в Туркменистане Яздурсун Гурбанназарова и исполняющий обязанности Постоянного представителя ПРООН в Туркменистане Томица Паович, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Встреча прошла в рамках подписанного между Аппаратом Омбудсмена и ПРООН документа, согласно которому выполнение совместного проекта «Оказание содействия в укреплении институционального потенциала Аппарата Омбудсмена Туркменистана» продлено до конца 2024 года.

Стороны рассмотрели выполнение задач, предусмотренных совместным проектом за прошедший период, и предстоящие мероприятия. При этом была отмечена положительная динамика в сотрудничестве между двумя организациями.

Участники обсудили предстоящие мероприятия по аккредитации Аппарата Омбудсмена Туркменистана в Глобальном Альянсе национальных правозащитных учреждений.

Также было рассмотрено содействие дальнейшему укреплению институционального потенциала Аппарата в соответствии с Парижскими принципами, которые представляют собой пакет международных стандартов, позволяющих оценивать надежность, независимость и эффективность национальных правозащитных учреждений, отмечает источник.