В Ашхабаде состоится концерт, посвященный Международному дню танца

Концерт, посвященный международному дню танца, состоится 27 апреля в киноконцертном зале «Туркменистан».

Для ашхабадцев и гостей столицы подготовили свои зажигательные выступления танцевальные команды D’akrille, Red Line Crew, Eternals, Sky Liberty, Эксклюзив, Элмаз, Black Fire, Fusion Dancing House, New Era, Yenme, Bars, Latino Dance, SSB, Red Water Group, Valkyrie.

На сцене свое мастерство покажут невероятно талантливые ребята. В этот вечер всех ждут интересные номера и захватывающая атмосфера.

Начало концерта в 18.30.

По вопросам приобретения билетов обращаться по номерам: (+993) 61 72 78 63; (+993) 62 93 74 41.