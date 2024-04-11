В Ашхабаде представили свое искусство художники северного региона Туркменистана

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В Ашхабаде, в Выставочном центре изобразительного искусства открылась выставка работ художников Дашогузского велаята.

24 художника представили здесь 250 работ различной жанровой направленности: живопись, графику, керамику, скульптуру, ювелирное искусство.

Особо актуальны стали работы, сделанные в преддверии 300-летнего юбилея Махтумкули Фраги, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век». Среди таких работ: бюст поэта, выполненный Оразом Матдурдыевым.

Скульптура художников Дашогуза удивила всех посетителей выставки, в основном благодаря экспозиции работ Байгельды Аннамедова.

Своим умением передать красоту животного мира недавний выпускник Государственной академии художеств Туркменистана впечатлил искусствоведов и любителей изобразительного искусства, отмечает источник.

Оригинальной оказалась и керамика художника Багтияра Ходжаниязова.

Заслуженный деятель искусств Туркменистана Азат Аннаев:

«Совсем недавно художники Дашогузского велаята работали иначе. Теперь, как показывают их работы, они совершили прорыв в творчестве — раскрепостились, осваивают новые современные стили, но как бы то ни было, современность и древние традиции перекликаются в большинстве произведений».

Живопись особенно ярко и самобытно представлена в работах Мердана Какабаева, Чингиза Тораева, Мердана Бабаджанова.

Искусствовед Историко-краеведческого музея в Дашогузском велаяте Батыр Узакбердыев:

«В последний раз с подобной выставкой мои коллеги выступали в Ашхабаде в 2013 году. Творческая конкуренция между художниками мобилизует художников на новые достижения».