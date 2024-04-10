ПРООН и ИМО МИД Туркменистана запустили серию образовательных сессий TurkmenYouth4SDGs

Программа развития ООН в Туркменистане совместно с Институтом международных отношений МИД страны запустила серию Образовательных сессий под названием TurkmenYouth4SDGs.

Мероприятие нацелено на вовлечение студенческой молодежи Туркменистана в Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Вчера в здании ООН уже проведена первая сессия, приуроченная к Всемирному дню здоровья и посвященная сотрудничеству ПРООН с Правительством Туркменистана для достижения ЦУР 3 «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте».

На встрече специалисты ПРООН рассказали студентам о совместных проектах по здравоохранению в Туркменистане. Был представлен обзор цифровых технологий, которые ПРООН внедряет в национальную систему здравоохранения в соответствии с глобальными тенденциями. Мероприятие также послужило платформой для повышения осведомленности о здоровье и популяризации здорового образа жизни среди молодежи.

С 2010 года ПРООН в сотрудничестве с Правительством Туркменистана и партнерами по развитию реализует проекты, направленные на укрепление системы здравоохранения в стране.