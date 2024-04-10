Президент Туркменистана встретился с председателем Парламента Грузии

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял председателя Парламента Грузии Шалву Папуашвили, сообщает TDH.

Приветствуя гостя на древней и гостеприимной туркменской земле, глава Туркменистана констатировал, что в настоящее время межпарламентское сотрудничество является одним из важнейших инструментов продвижения конструктивного диалога, поддержания доверия и взаимопонимания между странами и народами. В данном контексте нынешний визит председателя Парламента Грузии предоставит хорошую возможность для развития более тесного двустороннего взаимодействия и обмена опытом между законодательными органами.

Выразив искреннюю признательность за оказанный радушный приём, председатель Парламента Грузии передал главе Туркменистана сердечные приветствия и наилучшие пожелания от Президента Грузии Саломе Зурабишвили и Премьер-министра Ираклия Кохабидзе. Гость также подчеркнул поступательный характер двустороннего партнёрства, динамику которому, в том числе в парламентском измерении, задают лидеры обеих стран.

В продолжение встречи с удовлетворением отмечалось, что отношения между Туркменистаном и Грузией, выстраиваемые на принципах равноправия и обоюдного уважения, носят традиционно дружественный характер.

В контексте обмена мнениями по приоритетным направлениям межгосударственного сотрудничества отмечался эффективный характер взаимодействия в торгово-экономической сфере, в том числе в таких отраслях, как энергетика, промышленность, здравоохранение и др. Одним из основных направлений также было обозначено партнёрство в области транспорта и логистики.

Как отмечалось, обе страны располагают достаточным потенциалом для вывода туркмено-грузинских отношений на качественно новый уровень, отвечающий реальным возможностям и объективным потребностям двух государств.

Отдельной темой беседы стало укрепление межпарламентского сотрудничества между законодательными органами Туркменистана и Грузии. При этом подчёркивалось большое значение активного взаимодействия парламентариев двух стран по формированию и укреплению международно-правовой базы.

Неотъемлемой составляющей туркмено-грузинских отношений являются и плодотворные контакты в гуманитарной области. При этом акцент был сделан на наличии широких возможностей для налаживания тесных контактов в области науки, образования, культуры и искусства.

Пользуясь случаем, глава государства пригласил руководителя Парламента Грузии принять участие в Международном форуме глав государств и правительств, посвящённом 300-летию со дня рождения выдающегося туркменского поэта и мыслителя, всемирно признанного классика литературы Востока Махтумкули Фраги, который состоится 11 октября в городе Ашхабад.

Выразив главе Туркменского государства глубокую признательность за приглашение, гость подчеркнул, что творчество Махтумкули Фраги является не только бесценным национальным достоянием, но и неотъемлемой частью сокровищницы мировой культуры. Отмечалось, что празднование юбилейной даты на международном уровне будет призвано способствовать более широкому ознакомлению мировой общественности с творческим наследием Махтумкули Фраги и в целом укреплению плодотворного гуманитарного диалога между странами и народами, что является важным фактором продвижения культуры мира и доверия на планете.