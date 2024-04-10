Модернизация образования и использование передовых методик повышают успеваемость туркменских школьников и студентов

Издание «Вестиабад» опубликовало аналитический материал, посвященный инновационным преобразованиям в образовательной системе Туркменистана. Как подчеркивается в статье, эти масштабные позитивные перемены открывают новые горизонты для всестороннего развития молодого поколения страны.

На сегодняшний день большинство образовательных учреждений, расположенных в разных уголках Туркменистана, являются своеобразной «визитной карточкой» страны в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства.

Начатые Национальным Лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым качественные преобразования в образовательном сегменте достойно продолжает Президент Сердар Бердымухамедов, уделяя столь же пристальное внимание разностороннему развитию молодого поколения, от знаний, широты кругозора и компетенций которого зависит дальнейшая судьба независимого нейтрального Туркменистана.

В стране продолжается строительство современных учебно-воспитательных комплексов, оснащённых передовыми технологиями для обучения, причём всё новых и более продвинутых поколений. С каждым годом модернизируются модели, в том числе и ставших привычными для первоклассников их «электронных помощников» в учёбе — персональных компьютеров, которые, как известно, на регулярной основе в начале каждого учебного года получают в дар от главы государства самые юные соискатели знаний.

Так, в преддверии очередного 2024–2025 учебного года Президент Туркменистана уже подписал Постановление, согласно которому Министерству образования Туркменистана разрешено заключить контракты на закупку в подарок первоклассникам ноутбуков, произведённых отечественными предприятиями Agzybirlik tilsimaty и Aýdyn gijeler.

Внедрение передовых образовательных технологий в многоэтапную систему обучения молодёжи, с одной стороны, способствует активизации цифровых процессов, с другой — приносит свои радужные результаты. Освоение новых знаний при поддержке инновационных технологий и передовых методик обучения закономерно повышает мотивацию к учёбе, растут показатели успеваемости, что, в свою очередь, значительно приумножает интерес учащихся к участию в предметных состязаниях как государственного, так и международного масштаба.

Туркменские школьники и студенты уже традиционно входят в число победителей престижных международных предметных олимпиад и научных конкурсов, которые проходят в разных регионах планеты, внося тем самым достойную лепту в укрепление имиджа Туркменистана на мировой арене.

Доброй традицией стало проведение крупных интеллектуальных состязаний и непосредственно в Туркменистане. В числе последних тому примеров — организованная в Ашхабаде Международным университетом гуманитарных наук и развития IV Открытая Международная студенческая математическая олимпиада «OMOUS-2024», зарубежными участниками которой стали представители почти тридцати высших учебных заведений из разных стран.

Общепринятая «царица наук» недавно также объединила в Туркменистане участников и другой, на сей раз Международной математической олимпиады среди школьников, центром проведения которой стал первый «умный» город государственного значения страны — Аркадаг. Вместе с лучшими туркменскими знатоками математики обладателями заветных медалей разного достоинства стали их сверстники из-за рубежа — школьники из разных стран мира.

А буквально на днях очередную — Международную интернет-олимпиаду по дисциплине «Сопротивление материалов» успешно провёл Туркменский государственный архитектурно-строительный институт, передав аналогичную состязательную эстафету другим вузам страны. В их числе, к примеру, Туркменский государственный институт экономики и управления и Международный университет нефти и газа имени Я.Какаева, которые в ближайшее время последовательно проведут II Открытые Международные олимпиады по макроэкономике и мировой экономике, Международную олимпиаду по информатике.

И это — только единичные примеры. Впереди — и другие предметные испытания. Практика проведения Туркменистаном международных интеллектуальных состязаний по различным дисциплинам как очного, так и виртуального формата стремительно набирает обороты, вовлекая молодёжь в достойное соперничество за звание победителей престижных олимпиад.

Показательно, что исключительные интеллектуальные и творческие способности и достижения представителей туркменской молодёжи всё чаще и чаще предопределяют их успешное участие и в других, не менее значимых международных конкурсах, особо популярных во всём мире. Одним из самых ярких тому примеров стало недавнее участие ашхабадской школьницы Ливанур Бердыевой в шоу «Удивительные люди», выпуски которого еженедельно украшают эфир телеканала «Россия».

Ливанур по праву заслужила конкурсное имя «девочка-калькулятор», продемонстрировав зрителям и членам жюри свои удивительные способности в ментальной математике или скоростном счёте. Ливанур достойно прошла два сложнейших испытания, за считанные секунды складывая не только сотни многозначных цифр, но и фиксируя в памяти появляющиеся на экране буквы, которые в итоге образовали известное изречение, принадлежащее английскому математику Джеймсу Джозефу Сильвестру: «Математика — это музыка разума».

Безусловно, успешное выступление Ливанур, показанное в эфире одного из центральных телеканалов России, станет хорошим примером и, что немаловажно, также и стимулом для других туркменских школьников, а равно и студентов, у которых есть все возможности для исключительно уникального личностного развития.

Благодаря особому вниманию Президента Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова в Туркменистане создана эффективная образовательная среда, которая органично сочетает в себе богатые и высокодуховные традиции национальной педагогики и лучший мировой опыт, основанный на инновациях, в том числе и высокотехнологичных, что особо важно в век глобальной цифровизации.