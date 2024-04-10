Мини-ярмарка во Французском институте Ашхабада представит эксклюзивные изделия

Мини-ярмарка во Французском институте Ашхабада представит эксклюзивные изделия

13 апреля во Французском институте Ашхабада состоится очередная мини-ярмарка с изделиями туркменских мастеров.

В этот раз будут представлены:

  • Образ туркменской женщины кистью Дмитрия Филипченко

  • Украшения из вышивки Ольги Рагулиной

  • Серия современных сумок и аксессуаров в этностиле Марии Филипченко

  • Эксклюзивные украшения для женщин от Илоны Шегай.

Мини-ярмарка состоится с 10:00 до 17:00 на территории Института по адресу: ул. Ага Гаррыева (бывшая Соколовского), дом 69.

Контакты:

  • Телефон: (+993 12) 36-83-70;
  • Е-майл: ift.culture@gmail.com