Мини-ярмарка во Французском институте Ашхабада представит эксклюзивные изделия
13 апреля во Французском институте Ашхабада состоится очередная мини-ярмарка с изделиями туркменских мастеров.
В этот раз будут представлены:
- Образ туркменской женщины кистью Дмитрия Филипченко
- Украшения из вышивки Ольги Рагулиной
- Серия современных сумок и аксессуаров в этностиле Марии Филипченко
- Эксклюзивные украшения для женщин от Илоны Шегай.
Мини-ярмарка состоится с 10:00 до 17:00 на территории Института по адресу: ул. Ага Гаррыева (бывшая Соколовского), дом 69.
Контакты:
- Телефон: (+993 12) 36-83-70;
- Е-майл: ift.culture@gmail.com