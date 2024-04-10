«Иш Нокады» приглашает на бесплатный курс русского языка для студентов Туркменистана

Компания «Иш Нокады», официальный представитель НИУ «Высшей школы экономики» в Туркменистане, объявляет о запуске интенсивного курса русского языка, специально разработанного для студентов из Туркменистана.

Квалифицированные преподаватели из России гарантируют качественное обучение на протяжении двух месяцев в онлайн формате. Занятия проводятся один раз в неделю по субботам, что позволяет студентам сочетать обучение с другими занятиями или работой. Курс является бесплатным.

Курс поможет улучшить знания русского языка и повысить уровень владения им. Кроме того, учащиеся получат официальное подтверждение знания русского языка – платный сертификат от НИУ «ВШЭ».

Места ограничены, до 15 человек в группе.

Для получения подробной информации о расписании курса, стоимости и условиях обучения оставляйте заявку по ссылке.