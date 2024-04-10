Глава Туркменистана поздравил соотечественников с Ораза байрамы

Сегодня в Туркменистане отмечается праздник Ораза, завершающий 30-дневный пост, посвящённый духовному очищению. Президент страны Сердар Бердымухамедов поздравил народ Туркменистана с этим священным праздником. В поздравительном послании, опубликованном на сайте Государственного информационного агентства (TDH), в частности, говорится:

«Твёрдо уверен, что Ораза байрамы, являющийся высоким символом благотворительности, доброты и гуманизма, озарит чудным светом в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства счастливую жизнь нашего мужественного народа, который самоотверженно трудится и созидает во имя светлого будущего родной Отчизны, приумножая гордость за её величие и славу!

Наш мужественный народ, приверженный принципам дружбы, гуманизма и добронравия, особо чтит священный месяц Ораза, следуя высоким идеалам и моральным ценностям исламской культуры. В нынешнем году, проходящем под девизом «Кладезь разума Махтумкули Фраги», в месяц Ораза соблюдались посты и исконные традиции, читались тарава-намазы, в каждой семье проводились трапезы-разговения, читались молитвы о благополучии и процветании Родины.

В благословенные дни священного месяца Ораза при участии Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага в древнем городе Анау открылась мечеть имени Сейита Джемалетдина, а также в Gadyr gijesi – Ночь милосердия и добродетели, когда были ниспосланы первые аяты Священного Корана, были открыты новые мечети в посёлках Хазар, Рухубелент, Довлетли и Шатлык. Руководствуясь принципами милосердия и гуманизма, завещанными нам великими предками, в целях дальнейшего укрепления единства и сплочённости туркменского общества и каждой семьи, а также по случаю священной Gadyr gijesi были помилованы осуждённые, которые были освобождены от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы.

Дорогие соотечественники!

На протяжении всей истории человечества туркмены известны как народ, имеющий богатый опыт в создании древнейших цивилизаций и государств, в построении справедливого общества, утверждении принципов мира, дружбы, гуманизма и добра.

Учения и наставления о добре и зле, чести и нечестивости, корысти, грехе и благодеянии, об истине и лжи наших мудрецов – Мухаммеда Гаймаза Туркмена, Абдуллы ибн Мубярека, Махмуда Замахшари, Абу Сагита Абулхайыра, Ходжа Ахмеда Ясави, Неджмеддина Кубры, Довлетмаммета Азади, Махтумкули Фраги – являются вечным наследием великих идей и философских взглядов на духовный мир и нравственность человечества.

Беспрецедентные материальные и духовные ценности, созданные нашими мужественными предками, ставшими образцом любви к Родине, верности народу, отваги и доблести, гуманизма и справедливости, вдохновляют нас на достижение новых высоких рубежей прогресса, приумножают нашу гордость за независимую Отчизну. Наша славная история и нынешняя великая эпоха способствуют развитию гармоничных отношений между народами, дружбе и братству.

В новую историческую эпоху, опираясь на традиции и богатый опыт нашего народа, накопленный за тысячелетия, мы проводим политику, соответствующую глобальным целям мира, безопасности и благополучия. Мы достигаем новых высот, успешно реализуя наши программы во имя счастья каждой семьи, обеспечения высокого уровня жизни и благосостояния народа, создания конкурентоспособной национальной экономики.

Мой родной народ!

Дорогие соотечественники!

Ещё раз от всей души поздравляю вас со священным Ораза байрамы – праздником, проповедующим духовно-нравственные ценности человечества!

Да примет Всевышний ваши благодеяния и молитвы, совершённые тарава-намазы, садака и прочитанные аяты в благословенный месяц Ораза во имя приумножения мировой славы нашей нейтральной страны, благополучной и счастливой жизни народа!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, больших успехов в работе во имя дальнейшего процветания Отчизны, уверенно идущей вперёд, к новым вершинам прогресса!».