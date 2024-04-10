В Туркменистан прибыл первый поезд по маршруту Великого Шелкового пути

Туристический поезд, следующий по маршруту Великого Шелкового пути, пересек границу с Туркменистаном на КПП Фараб и прибыл в Ашхабад.

В увлекательное путешествие отправились 39 туристов из 9 стран, включая Россию, Италию, Великобританию и другие. Поезд начал свой маршрут в Казахстане, после чего проследовал по городам Узбекистана. До 10 апреля туристы будут знакомиться с древней историей, богатой культурой и самобытными традициями Туркменистана.

Запланированы остановки в городах Мары, Ашхабад, Дашогуз. Туристы также посетят железнодорожную станцию Ичогуз, где смогут ознакомиться с уникальными природными достопримечательностями страны, в том числе с «Вратами ада» – кратером с горящим природным газом, пишет Asman news со ссылкой на Управление туризма Министерства культуры Туркменистана.

В Ашхабаде программа начнется с посещения крупнейшей в Центральной Азии мечети Туркменбаши Рухы. Затем туристы посетят Государственный цирк, где увидят выступление всемирно известной конноспортивной группы «Галкыныш».

Также в планах – осмотр Монумента Независимости, Монумента Нейтралитета, Парка «10 лет независимости», Дворца бракосочетаний «Багт кошги» и Музея ковра.

После Ашхабада поезд проследует в Ичогуз, а завершится путешествие по Туркменистану в Дашогузе, откуда туристы направятся обратно в Узбекистан.