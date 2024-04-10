В Туркменистане вышла в свет книга Джумы Оразклычева «Достояние нации»
В Туркменистане вышел в свет сборник статей «Достояние нации» научного сотрудника Института истории и археологии Академии наук Туркменистана, кандидата исторических наук Джумы Оразклычева.
Книга, выпущенная издательством «Ылым», включает в себя биографические миниатюры о выдающихся личностях туркменской истории.
Автор дает в книге свой взгляд на судьбы правителей, учёных и философов, чьи имена прочно вошли в историю Востока, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».
Отдельные главы посвящены поэтам Махтумкули Фраги и Молланепесу. Также книга даёт возможность обратиться к опыту туркменской государственности, в частности Великой Сельджукской империи.
Книга «Достояние нации» адресована читателям, интересующимся культурным наследием человечества. Сборник статей издан на туркменском и русском языках.
Джума Оразклычев является единственным франкоговорящим историком Туркменистана, кто работает с зарубежными, в том числе французскими источниками.