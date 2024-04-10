В Ашхабаде обсудили состояние и перспективы туркмено-грузинского сотрудничества

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с председателем Парламента Грузии Шалвой Папуашвили, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность постоянных контактов на различных уровнях, где главным фактором углубления отношений между Туркменистаном и Грузией выступают встречи на уровне глав государств и правительств.

Стороны обсудили вопросы состояния и перспектив политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Отмечен плодотворный характер межведомственного сотрудничества, тесное взаимодействие стран на международных площадках.

Собеседники подчеркнули важность деятельности двусторонней Межправительственной туркмено-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству. В качестве перспективных направлений двустороннего взаимодействия обозначены сферы транспорта, энергетики и торговли.

В рамках культурно-гуманитарного сотрудничества стороны затронули проведение международных мероприятий, приуроченных к празднованию в нынешнем году 300-летия великого поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

Говоря о роли парламентской дипломатии, собеседники обсудили состояние и перспективы межпарламентского взаимодействия.