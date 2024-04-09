Утверждено соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об утверждении межправительственного соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном. Об этом сообщила турецкая государственная газета Resmi Gazete.

Страны-участницы соглашения договорились развивать долгосрочное сотрудничество в различных областях, включая торговлю товарами и услугами, энергетику, сельское хозяйство, продовольствие и животноводство, строительный сектор, производство машин, оборудования и материалов, машиностроение и автомобилестроение, химическую промышленность, текстильную индустрию, транспорт и логистика, финансовый сектор и инвестиции.

Документом также предусмотрено развитие долгосрочного сотрудничества в сфере медицинских услуг и технологий, фармацевтической промышленности, туризма, развития малого и среднего предпринимательства, компьютеров, информационно-коммуникационных технологий, космического сектора и аэрокосмической промышленности. почтовые услуги.

Соглашение было подписано в декабре 2022 года в Туркменбаши в ходе первого саммита глав Туркменистана, Азербайджана и Турции.