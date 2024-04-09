Туркменский тяжелоатлет завоевал олимпийскую лицензию на Игры в Париже

Туркменский штангист Давранбек Хасанбаев стал обладателем лицензии на Олимпийские игры в Париже. Этого успеха он добился на Кубке мира по тяжелой атлетике в Пхукете (Таиланд), где завоевал золотую медаль в рывке в весовой категории до 102 кг, сообщает интернет издание Turkmenportal.

В сумме двоеборья туркменский спортсмен показал пятый результат – 392 кг. В упражнении рывок он удержал над головой штангу весом 187 кг и завоевал малую золотую медаль, а в толчке Давранбек показал результат 205 кг.

– Это потрясающее ощущение, и не только для меня, но и для всей команды, – прокомментировал свой успех Хасанбаев. Он также высоко оценил работу своих тренеров, благодаря которым его личный рекорд улучшился на 19 кг.

– Дай Бог, теперь я могу выиграть медаль в Париже. Если я буду продолжать тренироваться так же, как последние два месяца, я действительно верю в это, – заключил спортсмен.