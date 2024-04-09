Туркменские предприниматели приглашаются к участию в выставке SITEX 2024

Туркменские предприниматели имеют возможность принять участие в международной выставке текстильной промышленности SITEX 2024.

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», выставка будет организована с 4 по 7 июля в международном выставочном центре Исфахана Исламской Республики Иран.

Участники и посетители выставки имеют возможность ознакомиться с новинками текстильной индустрии, встретить потенциальных партнеров для ведения бизнеса.

Желающим принять участие в международном форуме необходимо обратиться в Генеральное консульство Республики Иран в городе Мары по телефону: +99352260231.

Контакты организаторов выставки в Исфахане: +989129472567; +989129479265.