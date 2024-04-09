Туркменистан ратифицировал соглашение с Китаем о международном автомобильном сообщении

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Туркменистана и Правительством Китайской Народной Республики о международном автомобильном сообщении», сообщает сайт «Туркменистан: Золотой век».

Соглашение было подписано 29 ноября 2023 года в Ашхабаде в ходе 6-го заседания Туркмено-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.

Цель документа — упорядочить автомобильные пассажирские и грузовые перевозки между странами на взаимовыгодных условиях, а также транзитную транспортировку в пределах их границ.