Состоится визит Спикера парламента Грузии в Туркменистан

В рамках официального визита в центральноазиатский регион председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили посетит Туркменистан. Об этом сообщила пресс-служба грузинского парламента.

Согласно информации, спикер парламента проведет встречи на высоком уровне с руководителями законодательной и исполнительной власти Узбекистана, Туркменистана и Казахстана.

В состав делегации, возглавляемой Шалвой Папуашвили, входят Каха Кахишвили, руководитель группы дружбы с парламентом Казахстана; Давид Матикашвили, руководитель группы дружбы с парламентом Туркменистана; Ираклий Мезурнишвили, руководитель группы дружбы с парламентом Узбекистана; Бая Квицян, заместитель председателя комитета по образованию, науке и делам молодежи; Антон Оболашвили, депутат парламента и член комитета по финансам и бюджету; Созар Субари, член комитета по аграрным вопросам.

Визит завершится 13 апреля, сообщили в пресс-службе парламента.