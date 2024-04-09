Гурбангулы Бердымухамедов провел телефонный разговор с Валентиной Матвиенко

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел телефонный разговор с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко, сообщает TDH.

Национальный Лидер туркменского народа поздравил Валентину Матвиенко с юбилеем и присвоением ей звания Героя Труда Российской Федерации. Глава Халк Маслахаты подчеркнул, что эта высокая награда является признанием её многолетнего отличного труда и весомого вклада в развитие России. Гурбангулы Бердымухамедов выразил председателю Совета Федерации искреннюю благодарность за дружественное и доверительное отношение к Туркменистану.

В свою очередь, Валентина Матвиенко поблагодарила за поздравления и отметила важность туркмено-российских отношений, подтвердив приверженность курсу на углубление традиционно дружественных связей между двумя странами.

Собеседники акцентировали внимание на дальнейшем наращивании межгосударственного диалога, отметив, что в последние годы двустороннее сотрудничество в энергетике, торговле, транспорте и сельском хозяйстве получило новый импульс. Также были затронуты вопросы активного партнёрства в культурно-гуманитарной сфере и межпарламентских контактов.

Подчеркивалось, что установление прямых связей между Туркменистаном и крупнейшими регионами России повышает потенциал межгосударственного сотрудничества.

В завершение телефонного разговора, отметив, что Валентина Матвиенко является давним другом и почётным гражданином Ашхабада, Гурбангулы Бердымухамедов выразил ей признательность за постоянное дружеское и доверительное отношение к Туркменистану.

Высказав твёрдую уверенность в укреплении полномасштабного стратегического партнёрства в интересах двух дружественных стран, собеседники обменялись наилучшими пожеланиями в адрес друг друга и братских народов Туркменистана и России.