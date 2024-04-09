Глава Туркменистана поздравил избранного Президента Словакии с победой на выборах

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил искренние поздравления и наилучшие пожелания Петеру Пеллегрини по случаю его победы на выборах Президента Словацкой Республики, сообщает TDH.

Пользуясь этой возможностью, Сердар Бердымухамедов адресовал Петеру Пеллегрини пожелания крепкого здоровья, счастья и больших успехов в ответственной государственной деятельности, а всему народу Словакии – дальнейшего прогресса и процветания.

Стоит отметить, что на выборах Президента Словакии победил спикер Национального совета (парламента) Словакии и лидер партии «Голос – социальная демократия» Петер Пеллегрини. По итогам состоявшегося в субботу, 6 апреля, второго тура он получил голоса 53,12% избирателей. Его соперника, бывшего главу МИД Словакии Ивана Корчока, поддержали 46,87%. Явка составила 61,14%.