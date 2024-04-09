В туркменской консерватории пройдет цикл концертов к 300-летию Махтумкули

В апреле в Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой состоится цикл концертов, посвященный 300-летию со дня рождения великого классика Востока Махтумкули Фраги.

В программе концертов прозвучат произведения туркменских композиторов.

Предлагаем вам ознакомиться с афишей концертов, организованных Кафедрой камерного ансамбля:

12 апреля в 17:00 в Малом зале ТНК

17 апреля в 17:00 в Малом зале ТНК

27 апреля в 17:00 в Большом зале ТНК

Вход на концерты свободный.