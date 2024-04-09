В туркменской консерватории пройдет цикл концертов к 300-летию Махтумкули
В апреле в Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой состоится цикл концертов, посвященный 300-летию со дня рождения великого классика Востока Махтумкули Фраги.
В программе концертов прозвучат произведения туркменских композиторов.
Предлагаем вам ознакомиться с афишей концертов, организованных Кафедрой камерного ансамбля:
- 12 апреля в 17:00 в Малом зале ТНК
- 17 апреля в 17:00 в Малом зале ТНК
- 27 апреля в 17:00 в Большом зале ТНК
Вход на концерты свободный.