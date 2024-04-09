В Туркменистане 10 апреля будет праздноваться Ораза байрамы

Национальный праздник туркменского народа Ораза байрамы будет отмечаться 10 апреля. Соответствующий Указ подписал Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».

В частности, Указ постановляет:

Провести Национальный праздник туркменского народа Ораза байрамы 10 апреля 2024 года. Всем учреждениям, предприятиям и организациям независимо от форм собственности обеспечить исполнение данного Указа.

Документ подписан в целях дальнейшего укрепления единства, согласия и сплочённости туркменского народа, бережного отношения к многовековым традициям и обычаям, сохранения духовного богатства, а также в соответствии со статьёй 81 Трудового кодекса Туркменистана.