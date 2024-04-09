Вступил в силу новый Закон Туркменистана о гидрометеорологической деятельности

В Туркменистане официально опубликован и вступил в силу новый Закон «О гидрометеорологической деятельности», направленный на обеспечение органов власти, населения и других пользователей гидрометеорологической информацией.

Новый закон определяет правовые, экономические и организационные основы гидрометеорологической деятельности в стране. Он регламентирует производство, передачу, хранение и использование гидрометданных, в том числе прогнозов погоды, информации о водных ресурсах, агрометеорологических условиях.

Согласно документу, государственное регулирование в данной сфере возлагается на Кабинет Министров, Министерство охраны окружающей среды и его Гидрометеорологическую службу. Закон устанавливает их полномочия, а также компетенции местных органов власти.

Закон вводит понятие единого государственного фонда гидрометеорологической информации. Все производители таких данных на территории страны обязаны передавать их в этот фонд. Предусмотрена платная и бесплатная передача специализированной информации пользователям.

Документ регламентирует деятельность станций и наблюдательных пунктов государственной системы гидрометнаблюдений, определяет их статус и порядок размещения. Вводятся охранные зоны вокруг них.