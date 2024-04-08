Третий номер журнала «Молодежь с Аркадагом» вышел в Туркменистане

В Туркменистане опубликован третий выпуск электронного журнала Arkadagly Ýaşlar («Молодежь с Аркадагом»), издаваемого Центральным советом Молодежной организации имени Махтумкули, сообщает TDH.

Первая статья нового номера посвящена публикации книги Президента Туркменистана «Анау – культура из глубин тысячелетий».

2 марта Туркменистан отметил 32-ю годовщину своего вступления в Организацию Объединенных Наций. Статья, посвященная этой знаменательной дате, называется «Туркменистан – ООН: успешный опыт плодотворного сотрудничества».

Статья «Экологическое благополучие – залог всеобщего развития» рассказывает о масштабной акции по посадке деревьев, состоявшейся 16 марта. Также в этом номере размещена статья о весенней красоте Туркменистана на английском языке. Статья «Уважение к туркменским женщинам» посвящена Международному женскому дню.

Одним из значимых событий марта 2024 года для туркменской молодежи стал визит делегации в Индию, где они вместе со сверстниками из Центральной Азии ближе познакомились с этой дружественной страной.

Статья «Культурная столица тюркского мира», посвященная присвоению городу Анау этого почетного звания, еще раз напомнит о прошедших там масштабных международных торжествах.

Традиционно в номере представлены стихи современных туркменских поэтов, а также статья о традициях праздника Новруз.

Кроме того, читатели найдут рецепты приготовления весенних салатов и лапши с мясом.

В завершение издания опубликована информация о новом победителе творческого конкурса Ýaş waspçy.