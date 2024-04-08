Рост ВВП Туркменистана в первом квартале 2024 года составил 6,3%

В первом квартале 2024 года Туркменистан продемонстрировал устойчивый экономический рост. Об этом сообщил Президент Сердар Бердымухамедов на заседании Кабинета Министров, в ходе которого были подведены итоги работы за первые три месяца текущего года, сообщает TDH.

По словам главы государства, ВВП страны вырос на 6,3%, а показатели ключевых секторов экономики также демонстрируют положительную динамику. В частности, в промышленном производстве рост составил 4,7%, в транспортно-коммуникационном секторе – 6,6%, в сфере услуг – 7,6%, в торговле – 8,2%, а в сельском хозяйстве – 4,1%. Средняя заработная плата в стране увеличилась на 10%.

Наряду с экономическими успехами, Президент Туркменистана также отметил, что в стране активно ведется строительство крупных объектов производственного и социального назначения, включая новые поселки, жилые дома, развлекательные и медицинские центры, школы и детские сады. Эти проекты реализуются в рамках Программы социально-экономического развития Туркменистана на 2022-2028 годы.