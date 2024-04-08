Президент Туркменистана получил поздравительное послание от главы Халк Маслахаты

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов направил послание главе Туркменистана Сердару Бердымухамедову, в котором выразил теплые поздравления по случаю Всемирного дня здоровья, сообщает TDH.

«Желаю Вам доброго здоровья, долголетия, успехов в государственной деятельности, нацеленной на динамичное развитие Туркменистана, совершенствование систем здравоохранения и спорта, утверждение принципов здорового образа жизни», – говорится в письме.

«Уважаемый Президент!

Под вашим руководством эра Возрождения новой эпохи могущественного государства – это эпоха здорового образа жизни, приумножения престижа туркменского спорта, творчества, вдохновения и трудолюбия. В новое историческое время, наполненное прогрессивными преобразованиями, большое значение придаётся всестороннему развитию системы здравоохранения и широкой популяризации физкультурно-спортивного движения.

Строительство и модернизация благодаря Вашим неустанным усилиям не только в столице, но и в регионах страны современных учреждений здравоохранения и санаториев, спортивных сооружений, специализированных спортшкол и детских оздоровительно-развлекательных центров, оснащённых новейшим оборудованием, – яркое свидетельство торжества принципов «Государство – для человека!» и «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!».

Высокочтимый Президент Туркменистана!

В результате Вашей деятельнос­ти по обеспечению физического и духовного здоровья молодёжи – будущего нашей страны – подрастающее поколение гордится сегодняшним днём и с большой уверенностью смотрит в будущее. Под Вашим руководством сформирована комплексная система охраны жизни молодого поколения, восстановления здоровья нуждающихся в опеке детей. Это является ярким свидетельством успешной реализации государственной политики в области охраны здоровья молодёжи.

Высокочтимый Президент Туркменистана!

В новый исторический период благодаря Вашим усилиям продолжается традиция проведения в нашей любимой Отчизне велопробегов, дней без автомобилей и всенародных озеленительных акций. Эти замечательные мероприятия, направленные на формирование новой экологической культуры в туркменском обществе, пользуются большой поддержкой и широким одобрением среди нашего народа.

Принятие по инициативе Туркменистана Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций Резолюции «Интеграция массового велосипедного движения в систему общественного транспорта для достижения устойчивого развития» и Резолюции об объявлении

3 июня Всемирным днём велосипеда является свидетельством того, что политика нашей страны в данном направлении признана на международном уровне. Строительство в ознаменование этих событий в предгорьях Копетдага монумента «Велосипед» ещё более укрепляет принципы здорового образа жизни.

В сфере здравоохранения страны осуществляются коренные реформы, что высоко оценивается мировым сообществом, в том числе Всемирной организацией здравоохранения. Вручение нашему государству специальных сертификатов Европейским региональным бюро ВОЗ как признание успешного выполнения действий в интересах здоровья и благополучия населения свидетельствует о высокой эффективности мер, реализуемых в системе здравоохранения Туркменистана.

Уважаемый Аркадаглы Герой Сердар!

Являясь проявлением силы, красоты, здоровья и воодушевлённости, спорт имеет огромное значение в деле воспитания молодого поколения – будущего Родины. Регулярные занятия спортом и физической культурой – прекрасная возможность профилактики и лечения различных заболеваний.

Будучи членом Олимпийского совета Азии, нейт­ральный Туркменистан также успешно взаимодействует с Международным олимпийским комитетом, оказывая всестороннюю поддержку дея­тельности данных организаций. Наша столица Ашхабад, являясь признанным центром эффективного сотрудничества в данной сфере, а также местом проведения крупных соревнований регионального и международного уровня, победы туркменских спортсменов в спортивных соревнованиях и олимпиа­дах приумножают спортивный авторитет Отчизны.

Уважаемый Президент!

Ещё раз от имени Халк Маслахаты Туркменистана от всей души поздравляю Вас с Всемирным днём здоровья.

Пусть этот замечательный международный праздник в нашем независимом нейтральном государстве – стране здоровья и воодушевления – преисполнится радостными торжествами и озарит негасимым светом счастливую жизнь нашего народа!

Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, успехов в масштабной деятельности в интересах родного народа и всего человечества!»