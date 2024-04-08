Президент Туркменистана получил поздравительное послание от главы Халк Маслахаты

Президент Туркменистана получил поздравительное послание от главы Халк Маслахаты

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов направил послание главе Туркменистана Сердару Бердымухамедову, в котором выразил теплые поздравления по случаю Всемирного дня здоровья, сообщает TDH.

«Желаю Вам доброго здоровья, долголетия, успехов в государственной деятельности, нацеленной на динамичное развитие Туркменистана, совершенствование систем здравоохранения и спорта, утверждение принципов здорового образа жизни», – говорится в письме.

«Уважаемый Президент!

Под вашим руководством эра Возрождения новой эпохи могущественного государства – это эпоха здорового образа жизни, приумножения престижа туркменского спорта, творчества, вдохновения и трудолюбия. В новое историческое время, наполненное прогрессивными преобразованиями, большое значение придаётся всестороннему развитию системы здравоохранения и широкой популяризации физкультурно-спортивного движения.

Строительство и модернизация благодаря Вашим неустанным усилиям не только в столице, но и в регионах страны современных учреждений здравоохранения и санаториев, спортивных сооружений, специализированных спортшкол и детских оздоровительно-развлекательных центров, оснащённых новейшим оборудованием, – яркое свидетельство торжества принципов «Государство – для человека!» и «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!».

Высокочтимый Президент Туркменистана!

В результате Вашей деятельнос­ти по обеспечению физического и духовного здоровья молодёжи – будущего нашей страны – подрастающее поколение гордится сегодняшним днём и с большой уверенностью смотрит в будущее. Под Вашим руководством сформирована комплексная система охраны жизни молодого поколения, восстановления здоровья нуждающихся в опеке детей. Это является ярким свидетельством успешной реализации государственной политики в области охраны здоровья молодёжи.

Высокочтимый Президент Туркменистана!

В новый исторический период благодаря Вашим усилиям продолжается традиция проведения в нашей любимой Отчизне велопробегов, дней без автомобилей и всенародных озеленительных акций. Эти замечательные мероприятия, направленные на формирование новой экологической культуры в туркменском обществе, пользуются большой поддержкой и широким одобрением среди нашего народа.

Принятие по инициативе Туркменистана Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций Резолюции «Интеграция массового велосипедного движения в систему общественного транспорта для достижения устойчивого развития» и Резолюции об объявлении

3 июня Всемирным днём велосипеда является свидетельством того, что политика нашей страны в данном направлении признана на международном уровне. Строительство в ознаменование этих событий в предгорьях Копетдага монумента «Велосипед» ещё более укрепляет принципы здорового образа жизни.

В сфере здравоохранения страны осуществляются коренные реформы, что высоко оценивается мировым сообществом, в том числе Всемирной организацией здравоохранения. Вручение нашему государству специальных сертификатов Европейским региональным бюро ВОЗ как признание успешного выполнения действий в интересах здоровья и благополучия населения свидетельствует о высокой эффективности мер, реализуемых в системе здравоохранения Туркменистана.

Уважаемый Аркадаглы Герой Сердар!

Являясь проявлением силы, красоты, здоровья и воодушевлённости, спорт имеет огромное значение в деле воспитания молодого поколения – будущего Родины. Регулярные занятия спортом и физической культурой – прекрасная возможность профилактики и лечения различных заболеваний.

Будучи членом Олимпийского совета Азии, нейт­ральный Туркменистан также успешно взаимодействует с Международным олимпийским комитетом, оказывая всестороннюю поддержку дея­тельности данных организаций. Наша столица Ашхабад, являясь признанным центром эффективного сотрудничества в данной сфере, а также местом проведения крупных соревнований регионального и международного уровня, победы туркменских спортсменов в спортивных соревнованиях и олимпиа­дах приумножают спортивный авторитет Отчизны.

Уважаемый Президент!

Ещё раз от имени Халк Маслахаты Туркменистана от всей души поздравляю Вас с Всемирным днём здоровья.

Пусть этот замечательный международный праздник в нашем независимом нейтральном государстве – стране здоровья и воодушевления – преисполнится радостными торжествами и озарит негасимым светом счастливую жизнь нашего народа!

Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, успехов в масштабной деятельности в интересах родного народа и всего человечества!»