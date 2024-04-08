Президент Туркменистана заслушал отчет о совершенствовании национального законодательства

На заседании Кабинета Министров Туркменистана Президент Сердар Бердымухамедов заслушал отчет председателя Меджлиса Д.Гулмановой о деятельности национального Парламента в первом квартале 2024 года, сообщает TDH.

По словам Гулмановой, за первые три месяца 2024 года в Туркменистане принято 9 новых законов и 8 постановлений Меджлиса. Среди них – «Об учреждении юбилейной медали Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna», а также об энергосбережении и энергоэффективности, о гидрометеорологической деятельности, ратификации Соглашения между Правительством Туркменистана и Правительством Китайской Народной Республики о международном автомобильном сообщении.

Кроме того, парламентарии усовершенствовали ряд других правовых документов.

В рамках развития международных и межпарламентских связей с начала года было проведено 11 встреч, в том числе приняты верительные грамоты от четырех послов, аккредитованных в Туркменистане. Депутаты и специалисты Меджлиса участвовали в 25 семинарах с международными организациями по вопросам модернизации законотворчества. Представители парламента совершили 7 рабочих поездок.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов высоко оценил эффективность работы по совершенствованию законодательной базы страны, отметив важность дальнейшего развития нормативно-правовой сферы в соответствии с современными реалиями.