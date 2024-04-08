Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Валентину Матвиенко с присвоением почетного звания

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентину Матвиенко с юбилеем и присвоением почетного звания Героя Труда России, сообщает TDH.

«Эта высшая награда является признанием Вашего отличного труда на протяжении многих лет на различных государственных постах, а также посильного вклада во всестороннее развитие России. Пользуясь случаем, выражаю Вам большую благодарность за Ваше искренне дружеское и доверительное отношение к Туркменистану», – говорится в послании.

Гурбангулы Бердымухамедов искренне пожелал Валентине Матвиенко крепкого здоровья, семейного счастья и успехов, а дружественному народу Российской Федерации – благополучия и прогресса.