Глава Туркменистана предписал обеспечить производство щедрого урожая сахарной свеклы

Обеспечить производство щедрого урожая сахарной свёклы в 2024 году предписал Президент Сердар Бердымухамедов, подписав соответствующее Постановление, пишет TDH.

Документом предписано Государственному объединению пищевой промышленности, а также хякимлику Марыйского велаята обеспечить производство щедрого урожая сахарной свёклы в этрапах вышеуказанного региона с применением научно обоснованного севооборота в соответствии с агротехническими требованиями.

Документ подписан «в целях успешного решения поставленных задач по развитию сельского хозяйства страны, дальнейшего увеличения объёмов производимой сельскохозяйственной и продовольственной продукции, а также создания гарантированного продовольственного изобилия».