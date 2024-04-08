В Туркменистане чествовали победителей и призеров международных спортивных соревнований

По поручению Президента Сердара Бердымухамедова в спортивном комплексе боевых искусств Ашхабадского Олимпийского городка состоялась церемония чествования призёров, успешно выступивших на международных соревнованиях.

От имени главы государства и Национального Лидера туркменского народа спортсменам, продемонстрировавшим высокие результаты, были вручены памятные подарки и книга Президента Туркменистана «Молодежь – опора Родины», сообщает TDH.

В торжестве, приуроченном к Всемирному дню здоровья, приняли участие руководство Меджлиса, члены Правительства, руководители военных и правоохранительных органов, министерств и ведомств страны, вице-президент Гуманитарной ассоциации туркмен мира, главы и сотрудники аккредитованного в Туркменистане дипломатического корпуса зарубежных государств и международных организаций, а также представители общественных объединений, ректоры вузов, спортсмены, студенческая молодёжь и СМИ.

У главного входа спорткомплекса боевых искусств раскинулась выставка достижений спортсменов, в экспозицию которой вошли награды разного достоинства, завоёванные на престижных международных состязаниях, а также произведения изобразительного и декоративно-прикладного творчества.

Свои искренние поздравления спортсменам сборных команд Туркменистана – победителям международных соревнований выразил Президент Сердар Бердымухамедов, приветственное Обращение которого собравшиеся заслушали с особым вниманием.

Под государственный гимн отличившимся атлетам были вручены ценные подарки. Среди награжденных – победители и призеры международных турниров по пара пауэрлифтингу, самбо, боевому самбо, тхэквондо, теннису, карате.

После церемонии состоялись концерт мастеров искусств и показательные выступления спортсменов.

В тот же день в Туркменском государственном институте физической культуры и спорта прошла аналогичная церемония награждения спортсменов, удостоившихся вторых и третьих призовых мест.