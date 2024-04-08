В Туркменистане состоялись массовые велопробеги

В Ашхабаде при участии Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова прошел масштабный велопробег, приуроченный к Всемирному дню здоровья. Аналогичные мероприятия были организованы в городе Аркадаг и во всех велаятах страны, сообщает TDH.

В велопробегах участвовали заместители председателя Кабинета Министров, руководители парламента, министерств, правоохранительных органов, администрации столицы, общественных организаций, вузов, а также представители дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованных в Туркменистане. Среди участников были спортсмены национальной сборной по велоспорту, студенческая молодежь, учащиеся Школы подготовки юных олимпийцев и воспитанники Дворца Döwletliler köşgi.

В Ашхабаде велопробег стартовал от монумента «Велосипед» на пересечении проспекта Чандыбиль и улицы Бекреве. Президент Туркменистана лично возглавил колонну участников и проехал по светлым мраморным проспектам туркменской столицы. Праздничную атмосферу дополнили выступления творческих коллективов и спортсменов вдоль маршрута.

Во время велокросса глава государства продемонстрировал отличную физическую подготовку. Завершился велопробег в центре города, на пересечении проспектов Битарап Туркменистан и А.Ниязова.

Обращаясь к вице-премьеру Б.Аннамаммедову, курирующему Ашхабад, Президент Сердар Бердымухамедов поручил держать под постоянным контролем вопросы благоустройства, озеленения и экологического благополучия туркменской столицы.

В Туркменистане в честь Всемирного дня здоровья были организованы тематические «круглые столы», научно-практические конференции, спортивные состязания и культурные мероприятия с участием молодежи, работников учреждений и спортсменов. Празднованию также было посвящено специальное теле- и радиовещание, публикации в СМИ.