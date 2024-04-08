В Туркменистане пройдет международный конкурс красоты ахалтекинских коней

Президент Туркменистана подписал Распоряжение о проведении 27 апреля 2024 года в городе Аркадаг международного конкурса красоты ахалтекинских коней, пишет TDH.

Это решение принято «в целях дальнейшего приумножения мировой славы «райских» скакунов, являющихся национальным достоянием и гордостью туркменского народа, а также в соответствии с Постановлением Президента Туркменистана № 12657 «О проведении конкурсов по случаю Национального праздника туркменского скакуна» от 16 ноября 2012 года».

Помимо конкурса красоты ахалтекинских коней, Распоряжением также предусмотрено проведение других соревнований в рамках празднования Национального праздника туркменского скакуна.

В частности, запланированы конкурсы среди художников, скульпторов, ковровщиц, ювелиров, фотографов, работников издательств, дизайнеров и телеоператоров. Их задачей будет художественное воплощение красоты ахалтекинских коней в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства, печатной продукции, фотоснимках и на телеканалах. Состав жюри для оценки всех этих конкурсов также утвержден данным Распоряжением.