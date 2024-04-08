В Туркменистане обсудили реализацию национальных планов действий в области прав человека

В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств в области прав человека и международного гуманитарного права. В заседании приняли участие представители Меджлиса, министерств, отраслевых ведомств и общественных объединений страны, сообщает TDH.

На повестке дня были итоги деятельности Комиссии за первый квартал 2024 года, а также первоочередные задачи в контексте реализации «Национального плана действий по правам человека в Туркменистане на 2021-2025 годы», «Национального плана действий по гендерному равенству в Туркменистане на 2021-2025 годы» и «Национального плана действий по реализации прав детей в Туркменистане на 2023-2028 годы».

Отмечалось, что в целях выполнения поручений Президента Сердара Бердымухамедова Комиссия проводит работу по укреплению сотрудничества с структурными подразделениями ООН и другими международными организациями. Также осуществляется мониторинг законодательства и подготовка предложений по его совершенствованию с учетом национального опыта и международных норм.

Участники обсудили вопросы реализации рекомендаций Комитета по правам человека ООН в отношении защиты интересов граждан. Была подчеркнута важность дальнейшего развития правозащитных механизмов, в том числе потенциала Омбудсмена Туркменистана.

Особое внимание было уделено мерам по обеспечению трудовых прав граждан в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами. Обсуждались возможности расширения сотрудничества с МОТ.

Также были рассмотрены приоритетные задачи по повышению правовой грамотности населения и доступности юридической информации. Отмечалась важность проведения конференций и консультаций с участием международных экспертов.

На заседании Межведомственной комиссии был рассмотрен ряд других вопросов.