Туркменистан наращивает сотрудничество с ООН и МОТ в области защиты прав человека

В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Участники рассмотрели итоги работы за первый квартал 2024 года и обсудили дальнейшие шаги по реализации национальных планов действий в сфере прав человека, гендерного равенства и защиты прав детей.

Комиссия уделяет особое внимание налаживанию активного сотрудничества со структурами ООН и другими международными организациями для выполнения международных обязательств Туркменистана. В этой связи обсуждались возможности наращивания взаимодействия с Международной организацией труда (МОТ), присоединения к международным документам и проект «Дорожной карты» совместной работы с МОТ на 2024–2025 годы.

Члены Комиссии отметили важность модернизации национального законодательства с учетом международного права. Особый акцент был сделан на реализации рекомендаций Комитета ООН по правам человека и укреплении потенциала Уполномоченного представителя по правам человека в Туркменистане – Омбудсмена. Планируется открытие в его структуре новых направлений по защите прав детей, женщин и предпринимателей.

Комиссия регулярно проводит конференции и консультации с международными экспертами для изучения передового опыта в сфере прав человека. Большое внимание уделяется повышению правовых знаний населения и доступности правовой информации.