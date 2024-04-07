Туркменистан нарастил экспорт томатов в январе-марте 2024 года

Туркменские томаты укрепляют свои позиции на зарубежных рынках. В январе-марте 2024 года объем их экспорта увеличился на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, что свидетельствует о растущем спросе на туркменскую сельхозпродукцию за рубежом, пишет МИЦ.

Основными импортерами туркменских помидоров являются Российская Федерация, Республика Казахстан и Кыргызская Республика. При этом поставки в Казахстан продемонстрировали особенно впечатляющую динамику — объем отправленных туда томатов вырос на 20% в первом квартале 2024 года.

Туркменистан наращивает экспорт томатов с каждым годом. За период с 2020 по 2023 год прирост составил 239%. В 2023 году отечественные экспортеры реализовали 128 тысяч тонн томатов на зарубежных рынках, что в 3,4 раза больше, чем в 2020 году. Основными направлениями экспорта являются Россия (57%) и Казахстан (28%).