Статья туркменского дипломата опубликована в одной из ведущих арабских газет Al Sharq

Статья чрезвычайного и полномочного посла Туркменистана в Государстве Катар Мыратгелди Сейитмаммедова, посвященная ахалтекинским скакунам, опубликована в одной из ведущих арабских газет Al Sharq.

Как сообщает издание vestiabad, статья, вышедшая в преддверии национального праздника Дня туркменского скакуна, подчеркивает особую роль коневодческого искусства в жизни народа Туркменистана. В ней раскрывается трепетное отношение туркменов к ахалтекинской лошади.

По словам главы туркменской дипмиссии, бесценным в развитие коневодства в Туркменистане является вклад коневода-селекционера Аба Аннаева.

В публикации туркменский дипломат акцентировал внимание на сотрудничестве Туркменистана и Катара в области коневодства, указав на визит в Доху туркменской делегации во главе с ректором Международной академией коневодства Пыгы Байрамдурдыевым. Делегаты приняли участие в церемонии открытия 13 чемпионата по конкуру «Меч Эмира», который проходит в городе Доха.

Две страны также объединили усилия в сфере подготовки молодых специалистов. Таким образом, динамично укрепляется партнерство Международной академией коневодства имени Аба Аннаева в городе Аркадаг и Государственной федерацией конного спорта Катара под руководством Генерального секретаря Шейха Ахмада бин Нух Аль-Тани, отмечает источник.