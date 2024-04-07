В Центре технологий АН Туркменистана состоялся семинар «Правильное питание- источник здоровой жизни»

Вчера в Центре технологий Академии наук Туркменистана прошел научно-практический семинар «Правильное питание – источник здоровой жизни».

Семинар был приурочен к Всемирному дню здоровья, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

В мероприятии приняли участие ученые и специалисты из различных учреждений страны. Доктор биологических наук С. К. Дурдыев из Национального института образования Туркменистана сделал доклад «Ценные сведения о здоровье и здоровом образе жизни в литературном наследии Махтумкули Фраги».

Старший преподаватель Туркменского сельскохозяйственного университета им. С.А.Ниязова, кандидат технических наук Э. Бабаназаров выступил на тему совершенствования технологии производства кисломолочных творожных продуктов.

Педагог того же вуза Я.Ш. Сарыев представил улучшенную технологию приготовления варенья из дынь.

О работе, которая проводится по контролю трансизомерных жиров в составе пищевых продуктов, рассказала Б. Мухыева, представляющая Центр общественного здоровья и питания Госсанэпидслужбы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

Ряд актуальных и практически значимых вопросов охватили в своих выступлениях представители различных лабораторий Техноцентра АНТ, отмечает источник.