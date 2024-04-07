В Иранском культурном центре в Ашхабаде открылась выставка в честь Рамазана

Выставка в честь священного месяца Рамазан открылась в Ашхабаде в Иранском культурном центре.

Как сообщает издание CentralAsia.news, здесь представлены образцы каллиграфии, художественные миниатюры и книги «Коран» различных размеров на разных языках мира.

Центральное место в экспозиции занимает уникальная картина, на которой мельчайшим каллиграфическим шрифтом выведены все суры священного Корана.

На остальных работах воспроизведены аяты из Корана и четверостишья великих персидских поэтов и суфиев Хафиза, Саади и Мевлана.

Среди представленных Коранов, есть самые маленькие — карманные и большие. Есть здесь и подушка для новорожденных детей с аудио-воспроизведением сур духовного писания.

Среди экспонатов можно увидеть печатные экземпляры на арабском, персидском, туркменском, русском, французском, английском языках.

Для студентов Государственной академии художеств Туркменистана и школьников, увлеченных изобразительным искусством, был организован мастер-класс.

Его провели мастера каллиграфической живописи, приехавшие из Ирана: Хади Сейедхани и Фатима Парастанде Хия.

Это семейная пара. На нынешней выставке представлены их работы.

Хади Сейедхани отметил:

«Сегодня две братские страны благодаря миролюбивой внешней политике, проводимой президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Национальным Лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым, активно сотрудничают как в экономике, так и культуре. В истории Туркменистана была целая плеяда поэтов, писавших каллиграфией, в этом ряду особо выделяется великий туркменский поэт Махтумкули Фраги».