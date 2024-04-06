Юный талант из Туркменистана Ливанур Бердыева поразила жюри в шоу «Удивительные люди»

Ливанур Бердыева из Туркменистана успешно выступила в российском шоу «Удивительные люди», поразив жюри своими уникальными способностями.

Представляя Ливанур жюри конкурса, ведущий шоу назвал её «лингвистом цифрового языка». В ходе испытания Ливанур полностью оправдала это утверждение.

Перед Ливанур стояло два серьезных испытания, с которыми она великолепно справилась.

В первом задании ей предстояло сложить 100 двухзначных чисел за 50 секунд. Цифры появлялись на экране со скоростью 2 числа в секунду. Ливанур хладнокровно справилась с заданием, сложив способом ментальной арифметики («арифметика при помощи рук») сумму: 5 496.

Во втором задании необходимо было сложить 200 однозначных цифр, пробег которых на экране был со скоростью 3 цифры в секунду. При этом задача была усложнена: между числами появлялись и буквы. Ливанур необходимо было не только подсчитать общий результат сложения цифр, но и назвать цитату великого математика. Талантливая девочка выдала точный ответ: сумма цифр – 1051; фраза: «Математика — это музыка разума», принадлежащая Джеймсу Дж. Сильвестру.

Член жюри Александр Пушной отметил, что готовя второе испытание, они упрощали задачу компьютеру, так как он не мог набрать такую скорость при демонстрации цифр и букв, которые пробегали на экране перед глазами Ливанур.

Все члены жюри подчеркнули исключительность способностей участницы из Туркменистана. От радости, что ей удалось не только осуществить свою мечту – попасть в шоу «Удивительные люди», но и успешно выступить, Ливанур растрогалась. Её мама, сидящая в зале, тоже не скрывала слёз радости от гордости за свою дочь.