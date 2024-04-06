Туркменистан и Таджикистан обсудят строительство совместной текстильной фабрики

Туркменистан готов провести встречу профильных министерств и ведомств для обсуждения строительства на территории Таджикистана пилотной текстильной фабрики при участии туркменского бизнеса, передает TDH.

Об этом заявил Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с Премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзода в Душанбе.

Ранее готовность рассмотреть возможность реализации проекта была высказана в рамках встречи в Правительстве Республики Таджикистан с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в мае 2023 года.