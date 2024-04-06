Туркменистан и Таджикистан обсудили возобновление авиасообщения

Возобновление прямого авиасообщения между Туркменистаном и Таджикистаном обсуждалось в ходе переговоров Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой в Душанбе, сообщает TDH.

Глава высшего органа народной власти Туркменистана заявил, что целесообразно продолжить изучать возможности возобновления прямых и транзитных авиаперелетов между странами.

Также предметом обсуждения стало формирование новых транспортных маршрутов, пролегающих через территорию Туркменистана и Таджикистана, и надлежащая работа в области железнодорожного и автомобильного транспорта.